Başkan Doğan: "Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındı" - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Doğan: "Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındı"

Başkan Doğan: "Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 Yılı Yatırım Programı\'na alındı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projemiz 5 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan '2025 Yılı Yatırım Programı'na alındı.

16.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:03
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projemiz 5 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan '2025 Yılı Yatırım Programı'na alındı. Proje, 6,5 milyar TL yatırım bedeliyle bu yıl yatırım programına ilk defa giren tek kent içi raylı sistem projesi oldu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın seçim sürecinde de sıklıkla üzerinde durduğu vizyon projesi Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine dair müjde niteliğinde karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 19 Eylül tarihinde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlama ihalesi sonuçlandırılarak sözleşme imzalandı. Hattın yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde aralıksız sürdürülen projelendirme çalışmalarında yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Proje 5 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "2025 Yılı Yatırım Programı"nda 6,5 milyar TL yatırım bedeli ile bu yıl yatırım programına ilk defa giren tek kent içi raylı sistem projesi oldu.

2025 yılında temellerinin atılması hedeflenen proje ile birlikte Samsun'un ulaşım altyapısını daha modern ve verimli hale getirilmesi bekleniyor. Samsun'un ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projede, şehir hastanesine erişim sağlanmakla birlikte, İlkadım ve Canik ilçelerindeki yoğun yerleşim alanları da mevcut tramvay hattına bağlanacak. Bu sayede, vatandaşların raylı sistemlere daha kolay ulaşması sağlanacak ve kent içi ulaşım ağının etkinliği artırılacak.

"2025 Yılı Yatırım Programı'na ilk defa giren tek kent içi raylı sistem projesi"

Ulaşım alanında şehirde sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projemiz 2025 Yılı Yatırım Programına alındı. Projenin Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almasıyla birlikte 2025 yılı içerisinde temelinin atılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda projemiz bu yıl yatırım programına ilk defa giren tek kent içi raylı sistem projesi olarak da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği önemin ve merkezi hükümetle yerel yönetimlerin uyumlu çalışmalarının önemli bir örneği olacak olan projemizin hayata geçmesiyle raylı sistemlere erişimin artırılması, kent içi ulaşımda harcanan sürenin azaltılması, ulaşım kaynaklı ses ve gürültü kirliliklerinin azaltılması gibi önemli şehircilik hedeflerimize de yaklaşmış olacağız. Projemiz tamamlandığında, Samsun'umuzun ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistemlerin daha geniş bir alanda hizmet vermesi sağlanacak. Bu da şehrimizi daha modern, hızlı ve erişilebilir hale getirecek. Şehrimizin geleceği için hayata geçirilen bu önemli projeyle birlikte ulaşım alanında daha konforlu ve sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Doğan: 'Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındı' - Son Dakika

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