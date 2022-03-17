Başkan Ekmekçioğlu: "Kredi limitleri 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ekmekçioğlu: "Kredi limitleri 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldı"

17.03.2022 10:21
Başkan Ekmekçioğlu: "Kredi limitleri 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldı"

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı A.Kadir Ekmekçioğlu, yatırım destek limitlerinin yüzde yüz artırılarak 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı A.Kadir Ekmekçioğlu, yatırım destek limitlerinin yüzde yüz artırılarak 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Başkan A. Kadir Ekmekçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kooperatiflerimizin Kefaletiyle Türkiye Halk Bankasından kullanmış olduğu Yatırım Destek Kredilerinin (iş yeri alımı ve taşıt alımı) şahıs üst limiti 500 bin TL iken, Esnaf ve Sanatkarlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine, Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'ün çabalarıyla, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış oldukları girişimler neticesinde 14 Mart 2022 tarihi itibari ile Yatırım Destek Kredisi üst limiti 1 Milyon TL'ye yükseltilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımız Yatırım Destek Kredilerini taşıt alımlarında (sıfır araç) 84 aya kadar vadeli, iş yeri alımlarında ise 120 aya kadar vadeli kullanabilmektedirler. Yatırım Destek Kredisi şahıs üst limitlerindeki bu artışın Emet ve Hisarcık ilçelerimizdeki esnaf ve sanatkarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'e tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığı yarım milyonu aştı Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığı yarım milyonu aştı Muğla'ya modern yaşam alanları vatandaşların hizmetine sunuldu Muğla'ya modern yaşam alanları vatandaşların hizmetine sunuldu

Türk Lirası, Yatırım, Esnaf, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ekmekçioğlu: 'Kredi limitleri 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldı' - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ekmekçioğlu: "Kredi limitleri 500 bin TL'den, 1 milyon TL'ye çıkarıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement