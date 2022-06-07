Başkan Kepenek'in açıklamaları Honazlı kirazcıları memnun etmedi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de alım piyasasında yaşanan dalgalanmalardan dolayı zor günler geçiren kiraz üreticileri, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in sorunlarının çözümü için düzenlenen toplantıdaki açıklamalarımdan memnun kalmadı.

Geçen yıl tüccar tarafından kilosu 40 liraya alınan kirazın kilosu, bu yıl 30 liraya düşünce, Honazlı kiraz üreticileri sıkıntıya girdi. Üreticilerin sorunlarını dile getirmek için düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ramazan Erbil ve Honazlı kiraz üreticileri katıldı.

Honaz'da 15 bin dekar alanda 1500 çiftçinin kiraz üretimi yaptığını belirten Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Kiraz hasadına başladık. Geçen yıl 40 lira olan alım fiyatı bu kez 30 – 35 lira seviyelerine düştü. Üretim sürüyor. 1 kilogram kirazın bize maliyeti 23 lira. Gübre ve mazot başta olmak üzere tüm girdi maliyetleri zamlandı. Yevmiye fiyatı geçen yıl 120 lirayken, bu yıl 250 liraya kadar çıktı. Bir işçi günde 50-60 kilogram kiraz toplayabilir. Böyle olunca kiraz toplama maliyetimiz 5 lirayı buluyor. Bu yıl rakam neden 30 -35 liralara düştü bizde anlayamadık. Birlik, kooperatif ya da şirketleşme yoluna gitmemiz gerekiyor. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Hep birlikte güçlüyüz. Böylece ürünümüzü kendimiz pazarlayabiliriz. İhracatçı firmalarla da görüşeceğiz. Pazarlama işini üretenler olarak biz yapmalıyız" diye konuştu.

Başkan Kepenek de Honaz Belediyesi olarak üreticilerle birlikte bir şirket kuracaklarını ve önümüzdeki yıldan itibaren kendi ürünlerini kendilerinin pazarlayacağını açıkladı.

Bu konunun Başkan Kepenk'in seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatan kiraz üreticileri ise ancak geçen sürede her hangi bir adım atılmadığına dikkat çekti. Başkan Kepenek'in toplantıyı siyasi bir şova dönüştürdüğünü iddia eden üreticiler, açıklamaları yetersiz bularak artık söz değil icraat beklediklerini beyan etti. - DENİZLİ