Başkan Mahçiçek, Dubai'de EXPO 2023'ü anlattı - Son Dakika

Türkiye dahil toplamda 192 ülkenin katıldığı dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşmasına ev sahipliği yapan Dubai EXPO 2020'yi ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AIPH Genel Kurulu'nda yaptığı EXPO 2023 sunumunda, "Tüm Kahramanmaraş halkı olarak büyük bir şevk ve heyecanla EXPO 2023'ü bekliyoruz. Sizleri 2023 yılında Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan onur duyacağz" dedi.

Dünya Fuarı olarak bilinen EXPO'yu 2023 yılı için Kahramanmaraş'a taşıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Akılları Birleştirmek, Geleceği Oluşturmak" sloganıyla kapılarını açan ve Türkiye dahil toplamda 192 ülkenin katılmasıyla dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşması unvanını alan EXPO 2020 Dubai'yi ziyaret etti. Oldukça yoğun geçen ziyaretlerde ilk olarak Türkiye'nin açtığı sergi bahçesini gezen Başkan Mahçiçek, sonrasında ise Almanya, Azerbaycan, Tayland, Özbekistan, İspanya, Kore, Hollanda, Katar ve Singapur gibi ülkelerin pavilyonlarında incelemelerde bulundu.

Katar EXPO 2019 Sorumlusu Bader Omar Al-Dafa, EXPO 2026 Organizasyon Başkanı Tayland Udon Thani Eyalet Valisi Rapibhat Chandaras ve Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi Fan Minliang ile de bir araya gelen Başkan Mahçiçek, EXPO 2023'e özel tasarlanan mozaiklerden hediye etti. EXPO'ların organizasyonunu yürüten Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin (AIPH) Genel Kurul Toplantısı'na da katılan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023'ün son durumuna ilişkin sunum yaptı. Katılımcı ülkelerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, katılımcıları EXPO 2023 Kahramanmaraş'a davet etti.

"EXPO'ya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum"

Konuşmasına Kahramanmaraş'ın tarihini ve değerlerini anlatarak başlayan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023'le doğa ve insanı tekrar buluşturacaklarını belirterek, "Onikişubat Belediye Başkanı olarak 2023 yılında yapılacak EXPO'ya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. Kahramanmaraş, zengin kültürü, doğası, sosyal ve ekonomik gelişmişliği ile yaklaşık bir buçuk milyon insanımızın yaşadığı bir kenttir. Ayrıca kentimizin ismi Maraş 3 bin yıllık, şehrimizin tarihi ise 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Kahramanmaraş, dinler arası hoşgörü geleneği ve zengin kültürel mirası ile küresel medeniyet için çok önemli bir buluşma noktasıdır. EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, şehrimizin kuruluşundan bu yana şehrin geleceğini önemli ölçüde değiştirecek en büyük ve özel projelerden biri olacaktır. Küreselleşen dünyamızda kuşkusuz ki EXPO'lar, düzenlendiği ülkeler ve şehirlere ekonomik, politik ve kültürel alanda katkılar sağlamakta şehrin marka değerini daha üst noktalara taşımaktadır. Bahçecilik EXPO olarak doğa ile insanı tekrar buluşturmakta ve hızlı kentleşmenin oluştuğu sorunları çözmede önemli bir rol üstlenmektedir. EXPO 2023'de tüm bu hedefler doğrultusunda tasarlanmıştır" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları daha anlamlı hale getirecek"

EXPO 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesinin projeyi daha anlamlı hale getirdiğini dile getiren Başkan Mahçiçek, "Bu etkinliğin Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamalarıyla örtüşmesi, açılış gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması projemize daha derin bir anlam yüklemektedir. EXPO 2023 sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek ve katılımcı ülkelerle ortak yatırımların konuşulmasına ve istihdama katkı sağlayacaktır. Ayrıca EXPO'nun çevresinde yürüttüğümüz imar çalışmalarıyla yeni yaşam ve eğlence alanları oluşturulacaktır. Projenin güneyinde, doğu batı istikametinde bizim deniz adını verdiğimiz 4,5 milyon metrekarelik yeni bir göl oluşturulacak, böylelikle ekolojik sisteme önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan onur duyacağız"

EXPO 2023 Proje Alanı'nın büyük ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sonuç olarak ifade etmek isterim ki EXPO kapsamında yaptığımız çalışmalarla projenin önemli aşamalarını tamamlamış bulunmaktayız. Kalan kısımları da açılışa kadar tamamlayacağız. AIPH'e projenin başından beri bizlerle yakın iş birliği içerisinde çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim. Tüm Kahramanmaraş halkımızın büyük bir şevk ve heyecanla beklediği EXPO 2023 kapsamındaki projelerin realize edilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hep bizim yanımızda olmuştur. Bu vesileyle kendisine şükranlarımı sunuyorum. Onikişubat Belediye Başkanı olarak sizleri Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan onur duyacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek'e Dubai EXPO 2020 ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan EXPO 2023 Uluslararası Temsilcisi Erdoğan Kök ile Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve beraberindeki heyet eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ