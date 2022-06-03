Başkan Ömer Günel Belediye'yi Esnafın Ayağına Götürdü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kuşadalı hemşehrileri ve esnafıyla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ömer Günel, 50'inci yıl caddesinden başlayarak, Burç Sokak Üretici Pazarı, Rıfat Arın sokağı ve Nazilli Pazarı esnafıyla buluştu. Başkan Ömer Günel'in esnaf ziyaretine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, İyi Parti İlçe Başkanı ve Millet İttifakı meclis üyesi Hayati Atlı, ARYA Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın eşlik etti. Esnaf ve vatandaş Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i sevinçle karşıladı ve çay ikram etti. Esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel, gelen talepleri birim müdürlerine ileterek gerekli talimatları verdi.

Turizmin kalbinin Kuşadası'nda attığını belirten Başkan Ömer Günel " Kuşadası kruvaziyer turizminde en üst sıralarda yer alıyor. Pandemi yüzünden 2 yıl ara vermek zorunda kalan esnafımız için bütün eksikleri giderip elimizden gelen en iyi şekilde çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2022 yazında esnafımız şimdiden kazancını arttırdı. Hemşehrilerimiz ve esnafımızın her daim yanındayız, "Mobil Belediyecilik" anlayışıyla hemşehrilerimizin taleplerini daha hızlı çözüm yoluna kavuşturuyoruz. Bu yüzden Mobil Ofis ile ziyaretlerimiz daha da artacak" şeklinde konuştu.

Esnaf ve vatandaş ise Başkan Günel'e teşekkürlerini ileterek, "Başkanımız Ömer Günel göreve geldiğinden bu yana Kuşadası çok gelişti. Bu şekilde devam ederse Avrupa standartlarında bir ilçe olacağız. Bizi dinleyen, sorunlarımızın en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayan Başkanımız Ömer Günel'in her daim arkasındayız" diye konuştu. - AYDIN