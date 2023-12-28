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Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte incelemelerde bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracıyla 1 günde 6 farklı mahallede incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve sürdürülen projeler hakkında bilgi alan Başkan Günel, Kuşadası'nın uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştuğunu belirtti.

Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte incelemelerde bulundu
28.12.2023 - 08:46,
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Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte 1 günde 6 farklı mahallede incelemelerde bulundu. Birim müdürlerinden Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sürdürülen projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz sürede Kuşadası uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştu. Önümüzdeki dönemde de planlı yatırım ve çalışmalar hız kesmeden sürecek" dedi

Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını 'Belediye başkanının makamı sokaklardır' anlayışı ile sürdüren Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile gerçekleştirdiği alan gezilerini sürdürüyor. Görevde bulunduğu 4,5 yıllık süre içerisinde, Kuşadası'nda adım atmadığı yer kalmayan Başkan Ömer Günel, son olarak Mobil Ofis Hizmet Aracıyla Kadınlar Denizi, Bayraklıdede, Ege, Türkmen, Yavansu ve Değirmendere mahallelerini ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de katıldığı alan gezisinde Başkan Ömer Günel, birim müdürlerinden yapımı tamamlanan ve devam eden alt ve üstyapı yatırımları ile diğer çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kuşadası'nda yatırım ve hizmet çağının yaşandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kentimizin çehresini değiştirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapımı tamamlanan ve süren çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ege Mahallesi'nde yenilenmeyen hiçbir yol kalmayacak. Yine Bayraklıdede Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan tüm yolları kaldırımlarıyla beraber yenileyeceğiz. Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak üzerinde inşaatına başladığımız Çocuk Evi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısa süre sonra tamamlanacak projeyle kentimize çok önemli bir merkez daha kazandıracağız. Yavansu Mahallesi'nde yaşama geçireceğimiz toplam 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip otizm eğitim merkezi de bölgemizdeki önemli bir ihtiyacı giderecek. Burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte eğitim organizasyonu düzenleyeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Kuşadası uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştu. Önümüzdeki süreçte de planlı yatırım ve çalışmalar hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte incelemelerde bulundu - Son Dakika
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