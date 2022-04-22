Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor - Son Dakika
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Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor

22.04.2022 09:27
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in kırsal kalkınma alanında hayata geçirdiği, 6 tarımsal kalkınma kooperatifi işbirliğiyle kurulan İNYA markası ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in kırsal kalkınma alanında hayata geçirdiği, 6 tarımsal kalkınma kooperatifi işbirliğiyle kurulan İNYA markası ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Germencik'te incir ve zeytinyağının markalaşması, çiftçi ve üreticinin ürünlerinin katma değerinin artması için kurulan İNYA mevsim şartlarının normalleşmesi ile ilçeden geçen turist kafilelerini ağırlamaya devam ediyor.

Germencik Cumhuriyet Meydanı, karayolu kenarında faaliyet gösteren ve içerisinde Germencik İnciri, zeytinyağı ve çeşitli kooperatif ürünlerinin yer aldığı mağaza ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Misafirlerimize ilçemizin tarımsal zenginliklerini markalaştırarak sunmamız ve onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu başarı tüm üreticilerimizin"

İNYA'nın çalışmaları ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Kırsal kalkınma en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü bizim coğrafyamızın en büyük hazinesi tarımsal zenginliğidir. İncirin ana vatanında incire dair bir markanın olmayışı bu projeyi geliştirmemizdeki en büyük etken ve itici güç oldu. Markamızı tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz dolayısıyla üreticilerimizin katkılarıyla kurarak geliştirdik. Çeşitli ürünlerimizi, bahsettiğimiz bu zenginliğe yakışan bir biçimde ambalajladık, kurumsal kimlik oluşturduk ve sunduk. Sadece Germencik'imizin değil Aydın'ın bir markası oldu. Her geçen gün mağazamızda, web sayfamızda, sosyal medya hesaplarımızda markamıza ve ürünlerimize artan bir talep var. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı ticarette önemli hamlelerin de arifesindeyiz. En kısa sürede İNYA'yı yapacağımız hamlelerle daha yükseğe taşıyacak, üreticimizin alın terinin karşılığını tam anlamıyla alması için bu gibi kırsal kalkınma projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İNYA'ya ilgi gösteren tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyor, onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor
Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor

YORUMLAR
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Kayıp çiftçi, baraj kenarında öldü bulundu Kayıp çiftçi, baraj kenarında öldü bulundu Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu

Kooperatif, Fuat Öndeş, Germencik, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Öndeş'in Kırsal Kalkınma Projesi İNYA ilgi görüyor - Son Dakika


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