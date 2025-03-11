Başkan Sekmen, Erzurum'un Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Sekmen, Erzurum'un Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Değerlendirdi

Başkan Sekmen, Erzurum\'un Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Değerlendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel süt ve süt ürünleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün durumunu ve gelişim alanlarını tartıştı. Üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

11.03.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki et ve süt ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mevcut durumunu ilk ağızdan alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Sekmen, Erzurum ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan süt ve süt ürünleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumunu, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek, "Erzurum Ticaret Borsası Başkanımız Hakan Oral ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek şehrimizin et ve süt ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mevcut durumunu, gelişim alanlarını ve hayata geçirilecek projeleri değerlendirdik. Erzurum, sahip olduğu doğal kaynaklar ve üretim potansiyeliyle bu alanlarda önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bizler de üreticilerimize her türlü desteği sağlayarak tarım ve hayvancılığın daha verimli, sürdürülebilir ve katma değerli hale gelmesi için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında, üreticilerimizin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini ele alırken, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak yeni projeleri masaya yatırdık. Erzurum'u tarım ve hayvancılıkta daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Sekmen, Erzurum'un Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Değerlendirdi - Son Dakika

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