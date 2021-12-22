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Başkan Yücelik: "Kurda istikrar iş dünyasına güven verir" - Son Dakika

Başkan Yücelik: "Kurda istikrar iş dünyasına güven verir"

22.12.2021 12:12
Başkan Yücelik: "Kurda istikrar iş dünyasına güven verir"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni ekonomik önlemlerin açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan döviz kurunda istikrarın sağlanmasının, iş dünyasının en büyük beklentisi olduğunu dile getirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni ekonomik önlemlerin açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan döviz kurunda istikrarın sağlanmasının, iş dünyasının en büyük beklentisi olduğunu dile getirdi.

Yüksek faiz ve döviz kurundaki anormal artışın ekonomiyi yavaşlattığını ve piyasaları belirsiz hale getirdiği ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, yatırımlara da darbe vuran bu olumsuz havanın açıklanan yeni önlem paketiyle dağılacağını söyledi.

Kur istikrarının sağlanmasının, faizi ve enflasyonu düşüreceğini, üretim, yatırım ve istihdamı artıracağını kaydeden Başkan Yücelik, "Kur istikrarının sağlanması ekonomimizin geleceği, işletmelerimizin ayakta kalabilmesi, rahat fiyatlama yapabilmeleri ve piyasaların istikrarı için çok önemli. Yeni dönemde önünü görmek isteyen iş dünyamızın en büyük arzusu; aşırı hareketlenmeyen ve sert dalgalanmaların yaşanmadığı bir döviz kurunun oluştuğunu görmektir. Kurda istikrar iş dünyamıza güven verir" dedi.

Türk Lirası varlıklarda kalarak dövizin muhtemel getirisine ulaşılabilmeyi sağlayacak yeni düzenlemenin, finansal piyasaları sağlıklı bir işleyişe kavuşturacağını ve Türk Lirasına güveni artıracağını belirten Başkan Yücelik, bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin BDDK tarafından yakından takip edilmesinin de önemli olduğuna dikkati çekti. Yücelik, kurda istikrarın sağlanması için verilen her türlü çabayı iş dünyası olarak destekleyeceklerini vurguladı.

Yeni tedbirlerle piyasadaki fiyatlama davranışlarının da normalleşmesini beklediklerini, bunun ekonomik istikrara büyük katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Yücelik, buna enerji fiyatları başta olmak üzere kamunun söz sahibi olduğu ürün ve hizmetlerle başlanmasını ve özel sektörün de bu duruma hızlı bir uyum sağlamasını beklediklerini ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, uygulamaya konulan yeni tedbirlerin etkilerinin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda kısa ve orta vadede görüleceğine iş dünyası olarak inandıklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Başkan Yücelik: Kurda istikrar iş dünyasına güven verir

Lütfü Yücelik, Ticaret, Erzurum, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yücelik: 'Kurda istikrar iş dünyasına güven verir' - Son Dakika Ekonomi


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