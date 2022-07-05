Başkan Zengin, "Eskişehir'in dış geliri artmalı" - Son Dakika
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Başkan Zengin, "Eskişehir'in dış geliri artmalı"

05.07.2022 10:10
Başkan Zengin, "Eskişehir'in dış geliri artmalı"

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, ekonomideki gelişmelerin Eskişehir'e etkileri konusunda, "Eskişehir ekonomisini daha da büyütmek ancak dış gelirinin artmasıyla mümkün olabilir.

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, ekonomideki gelişmelerin Eskişehir'e etkileri konusunda, "Eskişehir ekonomisini daha da büyütmek ancak dış gelirinin artmasıyla mümkün olabilir. Eskişehir'in bu süreçte acil olarak bir ortak akıl ortaya koyması ve dış gelirini artırması gerekmektedir. Şehrin tüm karar vericilerini bu yönde daha aktif çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

Başkan Zengin, asgari ücrete yapılan artışın Eskişehir ekonomisini daha kötü etkilememesi için harekete geçilmesi gerektiğine değindi. Zengin, konuyla ilgili, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında asgari ücret için belirlenen ara zam açıklandı ve yüzde 30'luk artışla net 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar ve ekonomideki gelişmeler sonrasında bu artışı gerektiren birçok şart olduğu açıktır, ancak işverenler ve işletmeler üzerinde olumsuz etkileri de olacağı da ortadadır. Son dönemdeki ekonomideki gelişmelerin ve son olarak da asgari ücrette yapılan artışın olumsuz yansımalarının Eskişehir ekonomisini daha kötü etkilememesi için Eskişehir'in bir an önce harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Turizm gelirlerini artırmalıyız"

Eskişehir için 'merak edilip gezilen bir şehir' yorumunu yapan Serkan Can Zengin, buna rağmen gelirlerin aynı oranda yüksek olmadığını belirtti. Gelirlerin artması gerektiğinin altını çizen Zengin, "Eskişehir ekonomisini daha da büyütmek ancak dış gelirinin artmasıyla mümkün olabilir. Dünyada ve ülkemizde değişen şartlar, Eskişehir'in gelir sağladığı kaynakları bu yönde geliştirmesini bir gereklilikten öte bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Bunun için de en başta turizm gelirlerinin artması gerekmektedir. Eskişehir merak edilen gezilip görülmek istenen bir yer ancak Turizm gelirleri aynı oranda yüksek değil. Turizm gelirinin daha artması için gerekli adımları atılmalı" diye konuştu.

"Turizm geliri belli yerlere gitmemeli, şehirde esnafa dağılmalı"

Şehrin esnafının kalkınması gerektiğine vurgu yapan Serkan Can Zengin, "Gelen turistin günlük bıraktığı paranın artması gerekiyor. Gelen turistler şehir dışından gelen tur firmalarının komisyonla anlaşmalı olduğu yerlerde yemek yiyor, anlaşmalı olduğu yerleri geziyorlar. Bu şehrin esnafını kalkındırmak yerine, şehir dışındaki tur firmasını kalkındırıyor. Bu böyle olmamalı. Gelen bu paranın sadece belli yerlere gitmesini değil, esnafın çoğuna dağılmasını istiyoruz. Bununla ilgili yapılacak çalışmalarda görev verilirse çalışmaya da hazır olduğumuzu bilinmesini isterim" dedi.

"Eskişehir'in ekonomisini yüzde 55 hizmet sektörü oluşturuyor"

Serkan Can Zengin, son olarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'in ekonomisini yüzde 55 civarında hizmet sektörü oluşturuyor. Bu dönemde artan maliyetler ve yükselen maaş ödemeleri hizmet sektörünü zor duruma sokmuştur. Eskişehir hizmet sektörünün ayakta kalmasını ve güçlenmesini sağlayacak en temek unsurların başında ulusal ve uluslarası turizm gelirleri sağlayacaktır. Günü birlik gelen turistler yerine, Eskişehir'e geldiğinde 2 gece konaklayan, şehrin hizmet alanında birçok sektörde gelir bırakan Turistlere ihtiyacımız var. Bunlar içinde Eskişehir'in turizm gelirlerinin nasıl artırabilir üzerine çalışmalar yapılmalıdır." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Serkan Can, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Zengin, 'Eskişehir'in dış geliri artmalı' - Son Dakika

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