Üye Girişi
BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı - Son Dakika

BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı

17.11.2021 13:23
BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı

BAT Global, Ulusal Eşitlik Standardı (NES) hem de Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazandı.

BAT Global, Ulusal Eşitlik Standardı (NES) hem de Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazandı.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, BAT'nin gerçekleştirdiği çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının başarısı globalde aldığı iki önemli sertifikayla tescillendi.

Bunda 2025'e kadar kadın yönetici oranını yüzde 45'e, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40'a çıkarma hedefi de etkili oldu.

Verilen bilgiye göre, İngiltere'nin en önde gelen çeşitlilik değerlendirmelerinden biri olan Ulusal Eşitlik Standardı (NES), İngiltere hükümeti ile ortaklaşa ve 20 kamu ve özel sektör kuruluşunun iş birliği ile hayata geçirildi.

Ulusal Eşitlik Standardı sertifikasyonu esnasında yapılan tüm değerlendirmeler ise dünyanın en önemli danışmanlık şirketlerinden biri olan Ernst&Young tarafından gerçekleştiriliyor.

Küresel Eşitlik Standardı sertifikasına hak kazanabilmek için Ulusal Eşitlik Standardı sertifikasyonuna sahip olma koşulu aranıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Global Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Hae In Kim, Ethos adını verdikleri şirket değerlerinin, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü sağlamak için kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

2020 yılında hayata geçirdikleri çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi doğrultusunda uyguladıkları planların, değerlendirme sürecinde sertifikaları almalarında önemli rol oynadığını aktaran Hae In Kim, "Öncelikle, çalışanlarımızın, BAT'de çok yönlü bir kariyere sahip oldukları için kendilerini değerli ve gururlu hissetmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla, bu sertifikalar, organizasyonumuzun çeşitliliğini, çalışanlarımızın düşünce ve beceri anlamında değer yaratan farklılıklarını, çeşitlilik politikalarımızı ve uygulamalarımıza ek olarak kapsayıcı kültürümüzün başarısını kanıtlar nitelikte. Tüm bunlar, tercih edilen bir işveren olmamızı ve Daha İyi Bir Gelecek inşa etme hedefimizdeki sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

BAT, kadın yönetici oranını yüzde 45'e çıkaracak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, BAT'nin, 2025 yılına kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında önemli hedefleri bulunuyor.

Bu hedefler arasında kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az yüzde 45, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40'a ulaşması, bölgesel ve global organizasyonlardaki liderlik ekiplerinin yüzde 50 farklı uluslardan gelen çalışanlardan oluşması ve üst yönetim ekiplerinin yüzde 24'ünün geçmiş çalışmalarında farklı sektör deneyimlerine sahip olması yer alıyor.

Bu hedeflere ek olarak, BAT çalışanlarına yönelik iyi yaşam ve esenlik ajandası dahilindeki faaliyetleri, orta kademedeki yöneticilerin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki farkındalık gelişimi ve BAT'nin işinin her anında bu konuyu başarılı bir şekilde uygulaması da sertifikaların alınmasında önemli rol oynadı.

England, Türkiye, Eşitlik, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor 13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı 13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır 12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi

Son Dakika Haberleri
13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor
13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:13 Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
12:31 Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
13:27
Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar         
13:22
Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin         
13:13
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:34:10. #1.11#
SON DAKİKA: BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement