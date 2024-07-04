Batı Akdeniz\'den Haziran Ayında İhracat Geriledi

Ekonomi

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den geride kalan Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,10 oranında gerileme ile 222 milyon 127 bin 831 dolar ihracat gerçekleşti.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen toplam ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,39 oranında gerileme ile 1 milyar 331 milyon 865 bin 700 dolar oldu. Yaş meyve sebze sektörü bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu. Bölge ihracatı kesintisiz bir şekilde devam edip 1,5 milyar dolara doğru yaklaştığını kaybeden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yüksek maliyetler nedeniyle küresel pazarlarda rekabet edememek, tır şoförlerinin vize sorununun devam etmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı Haziran ayında ihracatın 4,4 oranında gerilemesinde etkili olduğunu söyledi.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaş meyve sebze sektörü yüzde 6,29 gerileme ile 74 milyon 929 bin 310 dolar ihracat gerçekleştirdi. Doğal taş ağırlıklı maden sektörü ihracatı ise bu dönemde yüzde 4,92 oranında gerileme ile 39 milyon 45 bin 437 dolar oldu. Bölge ihracatı önemli sektörlerinden ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörün ihracatı ise yüzde 15,83 oranında gerileme ile 23 milyon 100 bin 181 dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin gelişimini ve ihracatını artıran sektörlerinden kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı ise 0,59 oranında gerileme ile 18 milyon 654 bin 715 dolar oldu. Listenin beşinci sırasında ise yüzde 162,89 oranında ihracat artışı ve 18 milyon 395 bin 895 dolar ihracatla makine ve aksamları sektörü yer aldı.

Haziran ayında bölgeden en fazla ihracat yüzde 2,16 oranında artış ve 42 milyon 998 bin 408 ile Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı yüzde 92,66 gibi rekor oranda artış ve 34 milyon 744 bin 636 dolar ihracatla Rusya Federasyonu takip etti. Listenin üçüncü sırasında Çin yer aldı ve bu ülkeye gerçekleşen ihracat yüzde 23,02 oranında düşerek, 18 milyon 339 bin 748 dolar oldu. Dördüncü sırada yer alan Birleşik Devletlere olan ihracat yüzde 37,53 oranında artışla 9 milyon 880 bin 60 dolara ulaştı. Ciddi oranda bir ihracat artışının yaşandığı ülke ise beşinci sıradaki Hollanda oldu. Hollanda'ya ihracatı yüzde 119,98 oranında artışla 8 milyon 953 bin 211 dolara yükseldi.

"En fazla ihracatı yaş meyve sebze ve mermer ağırlıklı maden sektörü"

Antalya, Burdur ve Isparta'dan 6 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze ve mermer ağırlıklı maden sektörü gerçekleştirdi. Bu iki sektör ihracatı toplam ihracatın yarısına erişti. ve bu rakamlarla iki sektörün bölge ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu gözler önüne serildi. 6 aylık dönemde birinci sıradaki yaş meyve sebze sektör yüzde 8,57 oranında kayıpla 445 milyon 133 bin 366 dolar ihracat gerçekleştirdi. İkinci sırada yer alan maden sektörü ise yüzde 6,12 oranında artışla 239 milyon 17 bin 512 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 6,27 oranında artışla 160 milyon 212 bin 379 dolar ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 0,20 oranında düşüş ile geçen yılın 6 aylık dönemindeki ihracatı gerçekleştirdi. Sektörün bu dönemde ihracatı 125 milyon 361 bin 390 dolar oldu. Listenin beşinci sırasındaki makine ve aksamları sektörü ise yüzde 47,21 oranında ihracat artışı ile 50 milyon 964 bin 231 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz'den Haziran'da olduğu gibi 6 aylık süreçte de en fazla ihracatın yüzde 4,80 oranında artış ve 122 milyon 369 bin 599 dolar ile Almanya'ya yapıldığını kaydeden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Listenin ikinci sırasında ise yüzde 12,55 oranında artış ve 118 milyon 526 bin 694 dolar ihracatla Çin yer aldı. Üçüncü sıradaki Rusya'ya ise yüzde 3,52 oranında artışla 116 milyon 822 bin 304 dolar oldu. Ukrayna yüzde 13,49 oranında gerileme ve 68 milyon 133 bin 804 dolar ihracatla dördüncü sırada yer aldı. Listenin beşinci sırasında yer alan Birleşik Devletlere yüzde 28,47 oranında artışla 62 milyon 501 bin 96 dolar ihracat yapıldı" dedi. - ANTALYA