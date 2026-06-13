Yerel Ürünlerin Markalaşması ve Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Sözleşmeleri imzalandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) Yerel Ürünlerin Markalaşması ve Teknik Destek Programı kapsamına Mart Nisan Döneminde yapılan ve kabul edilen 4 projenin sözleşmeleri imzalandı.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde yerel ürünlerin turizm sektörüne entegrasyonunu güçlendirerek markalaşma, ürün geliştirme ve deneyim odaklı turizm uygulamalarının desteklenmesi ile bölgesel turizm ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan programın Mart-Nisan döneminde yapılan 6 proje başvurusundan 4'ü başarılı bulunarak, kabul edildi. Bartın'da gerçekleştirilen imza töreninde, Bartın Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Nurtaç Arslan, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve yararlanıcı kurum temsilcileri hazır bulundu. Teknik destek sözleşmesi imzalanan projeler ise şöyle açıklandı:

'Gelenekten Geleceğe Tel Kırma-Bartın Tel Kırma Zanaatçıları Derneği, Yenice Ihlamur Balının Turizm Tedarik Zincirine Entegrasyonu, Markalaşması ve Ticarileşme Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-Yenice Belediye Başkanlığı

Bartın Tel Kırması Katma Değer ve Ticarileştirme Projesi-Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Eskipazar Sarı Traverten Taşından Üretilen Katma Değerli Ürünlerin Markalaşması ve Ticarileşmesi Projesi-Eskipazar Belediyesi.'

Toplamda 8 milyon TL'lik destek verilecek

Batı Karadeniz bölgesindeki aktörlerin yerel ve bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan; ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında güçlük yaşadıkları çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla teknik destek programları yürütmektedir. Bu doğrultuda ise 8 Milyon TL bütçeli Yerel Ürünlerin Markalaşması Teknik Destek Programı'nın hayata geçirildiği 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilmişti.

Programın Mayıs-Haziran dönemi başvuruları devam ederken, başvuru şartları ile ilgili detaylı bilginin kalkınma ajansının resmi internet sitesinde yer aldığı duyuruldu. - BARTIN