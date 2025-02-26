Ekonomi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın'da gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Bartın'da düzenlenen toplantıya, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Ajans Genel Sekreter V. Mehmet Çetinkaya ve Ajans personeli katılım sağladı.

Toplantıda; stratejik konular, lobi faaliyetleri, kurumsal gelişim çalışmaları, mali ve teknik destekler ile sonuç odaklı program faaliyetleri ele alındı. 2024 yılı faaliyetleri ve bütçe sonuçları değerlendirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca SOGEP 2025 yılı hazırlıkları, teknik destek projeleri ve 2025 yılında uygulanması planlanan destek programları üzerinde duruldu.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımının ardından sona erdi. - BARTIN