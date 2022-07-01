Batman'da çilek üreticilerine destek verilecek - Son Dakika
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Batman'da çilek üreticilerine destek verilecek

01.07.2022 14:07
Batman'da çilek üreticilerine destek verilecek

Sason Kaymakamlığı tarafından projelendirilen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilecek "Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında 80 üreticiye destek sağlanacak.

Sason Kaymakamlığı tarafından projelendirilen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilecek "Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında 80 üreticiye destek sağlanacak.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerin desteklenerek gelir düzeylerinin artırılması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında 80 üreticiye 160 dekar alanda yeni tesis çilek bahçesi için malç malzemesi ve damla sulama sistemi malzemesi dağıtımı yapılacağı bildirilen açıklamada, bahçe için gerekli fidelerin ise üreticilerin kendi ürettikleri fidelerden karşılanacağı aktarıldı.

Projenin yüzde 70 hibe ve yüzde 30 üretici katkısı şeklinde finanse edileceği kaydedilen açıklamada, "Hak sahipliği belirlendikten sonra 3 iş günü içerisinde katkı payları yatırılıp dekontun bir nüshası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecektir. 3 iş günü içerisinde katkı paylarını yatırmayan üreticilerin yerine yedek listedeki üreticiler faydalandırılacaktır. Başvurular, 6 Temmuz'a kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne yapılacak." denildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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