Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi

04.04.2022 13:47
Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi

Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten yaş sebze ve meyve haline 2021 yılı içerisinde yerli ve yabancı meyve ve sebze üreticilerinden 162 bin 126 tonluk giriş sağlandı.

Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten yaş sebze ve meyve haline 2021 yılı içerisinde yerli ve yabancı meyve ve sebze üreticilerinden 162 bin 126 tonluk giriş sağlandı.

Halde, 29 belediye personeli görev yaparken farklı sektörde hizmet veren 68 esnaf bulunuyor. Toplam 60 bin metrekare alana sahip hal yerleşkesinde, 2021 yılı içerisinde elde edilen gelir miktarı ise 2 milyon 776 bin 115 TL olduğu belirtildi. Araçların boş ve dolu kantar ölçümü yapıldıktan sonra işlem yapıldığı Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yaş sebze ve meyve hali 'ne geçen sene 598 bin 148 aracın girdiği bildirildi. - BATMAN

Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi
Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi

YORUMLAR
500
Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu domates ve marul oldu Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı

Batman Belediyesi, Türk Lirası, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Erman Toroğlu'ndan şoke eden iddia: Şenol Güneş para aldı, şike yaptı
13:22 Larin'in attığı tokat maçın önüne geçti! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı
13:22 "Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne" diye soruldu: Şiddet ilk sırada! %45'e göre şiddetin sorumlusu hükümet
13:11 Sahibi görünce çok şaşırdı! Kilis'te 2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
13:05 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı metrosu 4 ay içinde hizmete başlayacak
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement