Battalgazi'de Kadınlardan Bayram Sofralarına Özel Tatlılar

Battalgazi'de kadınlar bayram sofralarına lezzet katıyor

Bayram öncesi kadınlardan yoğun tatlı mesaisi

Geleneksel lezzetler el emeğiyle şekilleniyor

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi'nde, ev kadınları Kurban Bayramı öncesi yoğun tatlı siparişlerine yetişebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan el açması ev baklavaları ve kömbeler, bayram sofraları için hazır hale getiriliyor.

Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, Kurban Bayram'ı öncesi artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini artırırken, gece geç saatlere kadar mesai yaparak tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Kooperatif Sorumlusu Asiye İleri, "Bayram dolayısıyla siparişlerde büyük bir artış var. Özellikle baklava yoğun talep görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 230 tepsi açtık. Arife gününe kadar 3-4 gün boyunca geceli gündüzlü çalışacağız" dedi.

Geleneksel tariflerle hazırlanan tatlılarda katkı maddesi kullanılmadığını vurgulayan İleri, "Biz glikoz değil, gerçek toz şeker kullanıyoruz. Ürünlerimiz tamamen el açması. Hiçbir fabrikasyon işlem yok. Annelerimizin, ninelerimizin yaptığı usulde baklavalar yapıyoruz. Otantik ev tatlısı isteyenler için kaliteli ve uygun bir alternatif sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor"

Kooperatif, sadece üretim yapmakla kalmayıp aynı zamanda kadınlara ekonomik destek de sağlıyor. Sorumlu Asiye İleri, "Bu kooperatif, kadınları ekonomik olarak güçlendirmek için kuruldu. Burada çalışan kadınlarımızın yanı sıra, evlerinde üretim yapan kadınlara da destek veriyoruz. Yetişemediğimiz durumlarda evdeki kadınlar mantı, kömbe, sarmalık gibi ürünler yaparak katkı sağlıyor. Böylece hem bizim yükümüz hafifliyor hem de onlar evde gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

Tatlılar sipariş üzerine günlük hazırlanıyor

Tatlıların önceden yapılıp bekletilmediğini, siparişe göre günlük olarak hazırlandığını belirten İleri, "Bizim ürünlerimiz çıtır çıtır. Yendiğinde hışırtısı duyulur. Önceden yapıp dolaplarda bekletmiyoruz. Siparişe göre taze taze üretim yapıyoruz. Bu da hem lezzeti hem de kaliteyi artırıyor" dedi.

Kooperatifte üretilen baklavaların kilogram fiyatı 350 TL olarak sattıklarını ifade eden İleri, piyasadaki ev baklavası fiyatlarının 450-550 TL arasında değiştiğini hatırlatarak, "Piyasaya göre hem daha uygun fiyatlıyız hem de kaliteden taviz vermiyoruz." diye konuştu.