Battaniye, yorgan ve terlik ihracatı bu yılın 7 ayında 37,7 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Battaniye, yorgan ve terlik ihracatı bu yılın 7 ayında 37,7 milyon dolara ulaştı

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Türkiye'nin battaniye, yorgan ve ev içi terlik gibi ürünlerdeki ihracatı bu yılın 7 ayında 37,7 milyon dolar oldu. Aynı dönemde 17,5 milyon dolarlık ithalata karşılık 20,2 milyon dolar dış ticaret fazlası oluştu; ihracatta Almanya, ABD ve İtalya öne çıktı.

Sonbaharın gelmesiyle dolaplardan çıkartılmaya başlanan battaniye, yorgan ve terlik gibi ürünlerde bu yılın 7 ayında 37,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların düşmeye başlaması, soğuk havalarda kullanılan ev tekstili ürünlerine ilgiyi artırdı.

Soğuk aylarda evlerde sıkça kullanılan battaniyeler, yorganlar ve ev içi terlikler dolaptaki raflardan inmeye başladı. Söz konusu ürünlerin dış ticaretteki seyri, Türkiye'nin tekstil sektöründeki potansiyelini ortaya koydu.

Sektörün gelişiminde büyük ölçüde ABD ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarına yönelik satışlar etkili olurken, katma değeri yüksek ürünler de öne çıkıyor.

Dış ticaret fazlası 7 ayda 20,2 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 73,7 milyon dolarlık battaniye, yorgan, yatak örtüleri ve kılıfları ile ev içinde giyilen terlikleri ihraç eden Türkiye'nin, aynı dönemdeki ithalatı 46,9 milyon dolar oldu. Böylelikle 2025'te söz konusu ürünlerdeki dış ticaret fazlası 26,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında da dış ticarette benzer bir performans görüldü. Türkiye, söz konusu dönemde 37,7 milyon dolarlık battaniye, yorgan, yatak örtüleri ve kılıfları ile ev içinde giyilen terliklerin ihracatına karşılık olarak 17,5 milyon dolarlık ithalat yaptı. Böylece anılan ürünlerde sağlanan dış ticaret fazlası ise 20,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Almanya ve ABD battaniye ile yorgan, İtalya terlik talep etti

Türkiye, geçen yıl en fazla battaniye ve yorganı toplam 14,1 milyon dolarla Almanya ve ABD'ye ihraç ederken, bu yılın 7 ayında da söz konusu ülkeler, 8,1 milyon dolarla en çok dış satımın yapıldığı yerler oldu.

Ev içinde giyilen terlikler ise en çok ABD ve İtalya'dan talep gördü. Söz konusu üründe geçen yıl bu ülkelere toplam 1,2 milyon dolar, bu yıl 7 ayda ise 771,3 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAlmanyaTürkiyeİhracatEkonomiİtalyaSon Dakika

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