Gürcistan'ın Batum kentinde, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik Gürcü polisinin orantısız müdahalesinin ardından açıklama yapan DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan Mzhavanadze, Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek sağduyu, diyalog ve dostluk çağrısında bulundu.

26 Kasım'da Batum'da yaşanan olaylar Türkiye ve Gürcistan kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten Osman Çalışkan bir futbol karşılaşmasında yaşanan gerginliğin iki halk arasındaki dostluğa zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Gürcistan'ın tarih boyunca farklı milletlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı, misafirperverliğiyle tanınan Kafkasya ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Çalışkan, Türkiye'nin Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna ve ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkat çekti.

"Asıl kaybeden dostluk ve karşılıklı güvendir"

Türkiye ile Gürcistan'ı "etle tırnak gibi" birbirini tamamlayan iki dost ülke olarak tanımlayan Çalışkan, ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil; ticaret, ekonomi, kültür ve halkların günlük yaşamında da güçlü karşılığı bulunduğunu ifade etti. Provokasyonlara ve ayrıştırıcı söylemlere karşı uyarıda bulunan Çalışkan, stadyumda yaşanan bir gerginliğin milyonlarca insanın birbirine bakışını belirlememesi gerektiğini kaydetti. Çalışkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada kazanan ne Türkiye'dir ne de Gürcistan. Asıl kaybeden, iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güvendir. Sınırlar ülkeleri ayırabilir ama komşuluk, dostluk ve ortak yaşam kültürü halkları bir arada tutar."

Kafkasya'nın ihtiyacının gerilim değil barış, ayrışma değil dayanışma ve düşmanlık değil dostluk olduğunu dile getiren Çalışkan, Batum'un, Gürcistan'ın ve bütün Kafkasya'nın huzurun ve kardeşliğin merkezi olarak anılmasını temenni etti.