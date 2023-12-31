 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı

Bayburt Belediyesi, 2023 yılında birçok proje tamamlayarak Bayburtluların hizmetine sundu. Tamamlanan projeler arasında Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zipline Projesi, seyir terası, kır kahvesi, doğa sporları parkuru ve içme suyu sertlik giderme tesisi yer alıyor.

Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı
31.12.2023 - 12:22,
Abone Ol

Bayburt Belediyesi tarafından 2023 yılında birçok proje tamamlanarak Bayburtluların hizmetine sunuldu.

Bayburt Belediyesince 2023 yılında tamamlanan projeler şu şekilde açıklandı:

"Günden güne değişen, gelişen ve yükselen bir Bayburt için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz. Dede Korkut Hikayelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt'un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek'in adını taşıyan seyir terası projesi tamamlandı.

Duduzar Dağı eteklerinde belediyemiz tarafından 300 metrekare alana sahip bir seyir terası ile 500 metrekare alana sahip bir kır kahvesi inşa edildi.

Proje kapsamında; 300 metrekare Seyir Terası, 500 metrekare Kır Kahvesi, Doğa Sporları Parkuru, 7 km Doğa Yürüyüşü Parkuru ve 500 metre Zepline Macera Parkı'nın yer aldığı komplike bir yapıya sahip oldu.

Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, 2022 Yılı Kent Başkan Ödülleri kapsamında; belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan "Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zipline Projesi" ile İl Belediyeleri bazında Kentsel Tasarım Kategorisinde ödüle layık görüldü.

2023 şehrimizde projeler ve yatırımlarla geçti. Yılların sorunu çözülüyor. İçme Suyu Taşımaya son. Yaklaşık 230 Milyon TL maliyetli tesis tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtacak ve yüksek kalitedeki içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturacak.

Belediyemizin Kızıl Elma Projesi olan İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin yapımı süratle devam ediyor." - BAYBURT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayburt Belediyesi, Bayburt, Yerel yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement