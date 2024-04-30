Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi

Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde üretim ve satış faaliyetini sürdüren Doğal Taş Fabrikasının Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, sektörün bilgi ve teknolojiye dayalı üretim ve satışına ilişkin bilgiler alan Vali Eldivan, Doğal Taş Fabrikasının üretim bantlarını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

"Bayburt'ta işlenen taş 4 kıtaya ihraç ediliyor"

Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği Doğal Taş Fabrikası'nda Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. - BAYBURT