Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Doğal Taş Fabrikası'nın Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşti. Fabrikada üretilen Bayburt taşı ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye ihraç ediliyor.

30.04.2024 08:29
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Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde üretim ve satış faaliyetini sürdüren Doğal Taş Fabrikasının Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, sektörün bilgi ve teknolojiye dayalı üretim ve satışına ilişkin bilgiler alan Vali Eldivan, Doğal Taş Fabrikasının üretim bantlarını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

"Bayburt'ta işlenen taş 4 kıtaya ihraç ediliyor"

Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği Doğal Taş Fabrikası'nda Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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