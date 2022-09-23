Bayburt'ta yüksek hububat verimi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Bayburt'ta yüksek hububat verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

23.09.2022 15:53
Bayburt'ta yüksek hububat verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Bayburt'ta çiftçiler, hasadı sona eren hububatta bu yıl yüksek rekolteye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Bayburt'ta çiftçiler, hasadı sona eren hububatta bu yıl yüksek rekolteye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, hububatta çiftçinin hem verim hem de kalite açısından güzel ürün elde ettiğini söyledi.

Hububatta verimin bu yıl geçen yıla göre 50'nin üzerinde arttığını belirten Yıldırımtepe, "Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle çiftçimizin durumu kötüye gitmişti ama bu yıl çiftçilerin yüzü gülüyor. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilimizde hububatta tarihinin rekorunu kırdı. TMO, 2010 yılında 5 bin ton hububatla en fazla alımı yapmıştı ama bu sene Bayburt'ta 11 bin tonla son 20 yılın rekorunu kırdı ve çiftçinin ürettiği arpa, buğday, tiritikale, çavdar, yulafın tamamını aldı." dedi.

Yıldırımtepe, TMO'nun ilk kez taban fiyat uyguladığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TMO, hep tavan fiyat açıklar ürünün kalitesine göre de fiyat düşerdi. Çiftçilerimiz de gidip ürünleri alıma girmediği zaman geri dönerlerdi. Bu yıl öyle bir uygulama olmadı. Hububatta tonu 6 bin 375 liradan taban fiyat açıklandı, kalite çok iyiyse fiyat 25 kuruş artırıldı, ürün kalitesizse fiyat 6 bin 350'ye düştü. En düşük fiyat bile piyasanın üzerinde. Buna ek Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1000 lira buğdayda, 500 lira arpada pirim var. Ayrıca buğday 7 bin 400 liraya arpa ise 6 bin 250 liraya fiyat buldu. Dolayısıyla çiftçilerimiz hep TMO'yu tercih etti. Bu yıl fazla kalem ayrımı da yapılmadı, buğdayın tamamını ekmeklik buğday olarak topladılar. Başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, TMO Genel Müdürüne ve Bayburt'ta şube açan TMO Erzurum Şubesi başmüdürüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl çiftçinin hububat yönünde yüzü güldü."

Yıldırımtepe, şu anda Bayburt'ta çiftçinin güz ekimine başladığını ifade ederek, mazot desteğinin açıklanmasını ve gübre fiyatlarının düşmesini beklediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta yüksek hububat verimi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta yüksek hububat verimi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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