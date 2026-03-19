Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Alışveriş merkezleri ve mağazalarda Ramazan Bayramı yoğunluğu artarken, hazır giyim sektöründe de satışlar hız kazandı.

Bayram öncesi alışveriş hareketliliği özellikle çocuk giyimi ve mevsim geçiş ürünlerinde talebi artırırken, sektör temsilcileri bu dönemin satışlar açısından yılın en kritik zaman dilimlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, AA muhabirine, Türkiye'de bayram alışverişinin her dönemde önemini koruduğunu ve bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi talebin yüksek olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

Aras, önceki dönemlerden farklı olarak tüketicilerin daha çok fırsat alışverişi yerine ihtiyaç alışverişine yöneldiğini belirterek, "Bu şu demek oluyor, daha önceki fırsat alışverişlerinde enflasyon beklentisinden kaynaklı olarak insanlar 'enflasyon olacak, fiyatlar artacak, şimdi alayım, kendimi avantajlı hale getireyim' diye düşünüyordu ama şimdi artık uygulanan ekonomi politikasından kaynaklı olarak daha çok ihtiyaç olan şeyi almaya yöneliyorlar, talep ve beklenti o yönde gerçekleşmiş oluyor." diye konuştu.

Hazır giyim sektöründe bayram sürecindeki satışların bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini anlatan Aras, Türkiye'nin aynı anda dört mevsimi yaşayan bir ülke olmasından kaynaklı bunun alışverişte bir etki ve farklılık yarattığını ifade etti.

Özellikle çocuk giyimi barındıran markalar açısından çok daha yüksek bir potansiyel olduğuna dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Yaz aylarına gelen ramazan dönemlerinde yabancı akışından da ötürü daha yüksek satışlar yaşanıyordu. Şu an ramazanın kış aylarında olmasına rağmen son senelerde sezon koleksiyonu geçişlerinde, ramazan bayramlarının etkisinin arttığını gözlemliyoruz. Ramazan ayı öncesi ve sonrası olarak baktığımızda ilgili ay için hemen hemen satışların yüzde 40'ını bayram döneminin oluşturduğunu söyleyebiliriz."

Bayram süresince tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün gruplarına dair değerlendirmelerde bulunan Aras, bayramın ilkbahar dönemine denk gelmesiyle sweatshirtler, hafif montlar ve fonksiyonel üst grupların öne çıktığını, pantolon, triko ve jean gruplarında da ciddi satışların yaşandığını dile getirdi.

"Online satışlar mağaza satışlarından önce hızlanıyor"

Aras, bayram yaklaşırken internet satışlarının mağaza satışlarından daha önce hızlandığını belirterek, bunun nedeninin kargo süreci ve teslimat zamanlaması gibi unsurlardan kaynaklandığını anlattı.

Hazır giyim sektöründe bayram süreçlerinin her zaman hareketli geçtiğini ifade eden Aras, "Bayram bizim kültürümüzde var. Bayramda insanlarımız kendisine bir şey aldığında bir yakınına eşine dostuna da bir şeyleri almayı düşünüyor. Ondan dolayı tüketiciler fayda maliyet analizini ciddi bir şekilde yapıyorlar ve ürünün değerine göre zihinlerinde bir fiyat belirliyorlar. Alışverişlerini ise belirledikleri bu fiyata göre tamamlıyorlar." diye konuştu.