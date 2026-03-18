Bayram Sofralarının İkramı: Baklava ve Su Böreği

Karabük'te kadınların hazırladığı baklava ve su böreği, bayram sofralarında yerini alacak.

Merkeze bağlı Bulak köyünde kadınlar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramlık siparişleri hazırlamaya devam ediyor.

Kadınların bir araya gelerek yaptığı su böreği ve baklava, diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayram da ikramların başında gelecek.

Baklava ve su böreği yapan kadınlar, ev bütçesine de katkı sağlıyor.

"Artık siparişleri dahi alamıyorum"

60 yaşındaki Havva Akman, AA muhabirine, kıymalı ve peynirli su böreği ile cevizli baklava yaptığını söyledi.

Baklavanın tereyağlı ve 45 katlı olduğunu belirten Akman, "Baklavamız bol cevizli. Böreğimiz de tereyağlı. Burada daha çok kıymalı sevilir ama peynirli de yapıyoruz." dedi.

Akman, bayram öncesi yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Artık siparişleri dahi alamıyorum. Köyümüzde bu işi başka arkadaşlarımız da yapıyor. Köyümüzde kalkınma oluyor, köyümüze insanlar geliyor. Kadınlar için de güzel bir iş." diye konuştu.