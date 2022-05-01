Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz - Son Dakika
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Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

01.05.2022 11:32
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 00.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 00.00'a kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım, Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ

Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

YORUMLAR
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Kocaeli, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz - Son Dakika
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