Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 00.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 00.00'a kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım, Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ