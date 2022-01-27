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Bazı ısı sayaçlarının muayene tarihleri düzenlendi - Son Dakika

Bazı ısı sayaçlarının muayene tarihleri düzenlendi

27.01.2022 10:10
Bazı ısı sayaçlarının muayene tarihleri düzenlendi

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 2017 yılı ve öncesi dönemde piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının, belirlenen tarihlerde muayenelerinin gerçekleştirilmemesi halinde idari ve cezai işlem uygulanacak.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 2017 yılı ve öncesi dönemde piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının, belirlenen tarihlerde muayenelerinin gerçekleştirilmemesi halinde idari ve cezai işlem uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, ısı sayaçlarının muayeneleri ile bu işlemlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, ısı sayaçlarına ilişkin şikayet muayenesi, sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere kullanıcı veya ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer kimselerin yazılı müracaatı üzerine de yapılacak.

Şikayet muayenesine tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilirken şartlar sağlanıyorsa sayaç servis tarafından muayene edilecek. Muayene sonuçları maksimum izin verilebilir hata pay (MİH) içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilecek, MİH içinde değilse ilgili kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacak, tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılacak.

Yönetmelikle, sayaç muayenesi için tanınan süreler de düzenlendi.

Buna göre, 2017 yılı ve öncesi dönemde piyasaya arz edilip periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için 1 Ocak 2022'den itibaren 28 Şubat 2022 mesai bitimine kadar servislere müracaat edilmesi ve 31 Aralık 2022 sonuna kadar muayenelerin yaptırılması veya 1 Ocak 2023'ten 28 Şubat 2023 günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve 31 Aralık 2023 sonuna kadar muayenelerin gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılacak.

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28 Şubat, Aralık, Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı ısı sayaçlarının muayene tarihleri düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bazı ısı sayaçlarının muayene tarihleri düzenlendi - Son Dakika
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