Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı - Son Dakika
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Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı

24.02.2022 09:21
Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı

İthal edilen bazı sanayi ve tarım ürünleri, ilave gümrük vergisi (İGV) kapsamından çıkarıldı.

İthal edilen bazı sanayi ve tarım ürünleri, ilave gümrük vergisi (İGV) kapsamından çıkarıldı.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla, bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmış oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak, düşük birim fiyatlı ithalat tehdidiyle karşı karşıya kalan yerli sanayiyi korumak ve ülkedeki üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2020 yılında kapsamlı İGV getirilmişti.

Salgına bağlı olumlu gelişmeler ve İGV'lerin fiyat artışı etkisi dikkate alınarak, iç piyasada rekabetin desteklenmesi amacıyla bazı ürün gruplarının uygulama kapsamından çıkarılması Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya alındı.

Ticaret Bakanı, Karar hükümlerinin uygulanmasında yetkili kılındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı - Son Dakika


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