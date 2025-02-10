BDDK\'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı

Ekonomi

Başkanın maaşı 120 bin TL\'den 60 bin TL\'ye düşürüldü

Trump\'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı\'na talimat verdi

Bütün hafta kadar kar, yağmur ve soğuk var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

YABANCI PARA VARLIK SINIRI KALDIRILDI

Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında alınan karara göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

EŞİKLERİ AŞAN ŞİRKETLERİN KREDİ KULLANIMI KISITLANIYORDU

Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu. Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu.