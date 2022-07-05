BDDK'den Ozan Elektronik Para'ya faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Ozan Elektronik Para AŞ'nin üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ozan Elektronik Para AŞ, üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunabilecek.

Söz konusu karar, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.