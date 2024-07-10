BDDK, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti - Son Dakika
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Ekonomi

BDDK, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

10.07.2024 09:27
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'ninfaaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

Kaynak: AA

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