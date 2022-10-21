BDDK'tan yeni kredi değişikliği! Şirketlerin döviz sınırı 10 milyon TL'ye düşürüldü - Son Dakika
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BDDK'tan yeni kredi değişikliği! Şirketlerin döviz sınırı 10 milyon TL'ye düşürüldü

21.10.2022 22:34

BDDK, Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı. Kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL'ye düşürüldü. Daha önce "nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'unu geçen" şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak değiştirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik ilave adım attı.Bu doğrultuda alınan Kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

DAHA ÖNCE DURUM NASILDI?

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'u aşması durumunda geçerli oluyordu.

KARAR 1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.
Kaynak: AA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK'tan yeni kredi değişikliği! Şirketlerin döviz sınırı 10 milyon TL'ye düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BDDK'tan yeni kredi değişikliği! Şirketlerin döviz sınırı 10 milyon TL'ye düşürüldü - Son Dakika
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