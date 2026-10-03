BDDK yeni telefon kredisinde 12 ay vade sınırını 40 bin TL'ye çıkardı - Son Dakika
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BDDK yeni telefon kredisinde 12 ay vade sınırını 40 bin TL'ye çıkardı

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BDDK yeni telefon kredisinde 12 ay vade sınırını 40 bin TL\'ye çıkardı
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BDDK, cep telefonu kredisinde yeni telefonlarda 40 bin TL ve altı için 12 ay, üzeri için 3 ay vade belirledi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, kararın sektöre nefes aldıracağını, pazarı hareketlendirip kayıt dışılığı azaltacağını söyledi.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde limitleri artırmasının, sektöre nefes aldıracağını belirterek, "Pazar hareketlenecek, kayıt dışılık azalacak" dedi.

BDDK, cep telefonu sektörünün uzun süredir gündeme getirdiği bir konuda beklenen adımı attı. Cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde limitleri yeniden belirleyen BDDK, vade sınırını, fiyatı 40 bin TL ve altında olan yeni cep telefonları için 12 ay, fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi.

Buna göre, fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş telefonlarda tüketici kredisi vadesi 12 aya, 50 bin TL'nin üzerindekilerde 3 aya kadar olabilecek.

Daha önce değeri 20 bin TL ve altında kalanlar için 12 ay, 20 bin TL üstünde olan cep telefonları için 3 ay vade uygulanıyordu. Yenilenmiş ürünler için limit 25 bin TL'ydi.

"SEKTÖR DARALMA İLE KARŞI KARŞIYAYDI"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, BDDK'nın kararını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kararın sektöre nefes aldıracağını söyleyen Turnacı, MOBİSAD'ın tercihinin, fiyat bağımsız 12 taksit olduğunu belirterek, "Ekonomik koşullar çerçevesinde 40-50 bin TL bandını da öneriyorduk. BDDK, bu konuda kararını aldı. Bu kararın sektörümüz açısından önemli olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Turnacı, sektörün bir daralma ile karşı karşıya kaldığını, yerli ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını gözden geçirme aşamasına geldiğini vurgulayarak, "Biz, sektördeki daralmayı ilgililere ilettik. Bu nedenle bazı yerli uluslararası yatırımcılar yatırımlarını gözden geçiriyordu. Çekilenler de vardı. Yatırımcılar da bu konudaki görüşmelerimizde yer aldı" diye konuştu.

Turnacı, bu kararla birlikte pazarın hareketleneceğini, özellikle kayıt dışılığın azalacağını söyledi.

Kaynak: ANKA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuCep TelefonuTeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

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