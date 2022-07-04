Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi

04.07.2022 23:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni memur aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Buna göre, temmuz-aralık aylarındaki bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgeyi yayımladı. Genelgede memur aylık katsayısı da belirlendi. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de netleşti.

MEMUR AYLIK KATSAYISI AÇIKLANDI

Memur aylık katsayıları ocak ve temmuz aylarında değişiyor. Bakan Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede temmuz-aralık arası uygulanacak olan memur aylık katsayısı 0,333603 olarak açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 80 BİNİN ÜZERİNDE

Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti kanunda belirtildiği şekilde 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirleniyor. Buna göre, 2022 yılının temmuz ayından aralık ayına kadar uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak. Bedelli askerlik tutarı her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor.

Milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi

BEDELLİ ASKERLİK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Bedelli askerlik yasası olarak bilinen, "Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten faydalanamayan yükümlülerin" bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayan yasa Meclis'ten geçti. Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmeleri sağlanacak. Yasaya göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalanacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nureddin Nebati, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika
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