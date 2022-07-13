Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu - Son Dakika
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Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu

13.07.2022 17:41
Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası bekçilerin gözü de gelecek zam haberindeydi. Konu hakkında yapılan açıklamaya göre ilkokul mezunlarının aldığı 6 bin 535 liralık en düşük bekçi maaşı 10.293 TL'ye ulaştı.

Türkiye'de bir yandan enflasyonun düşürülmesi adına çalışmalar devam ederken, diğer yandan mevcut enflasyon üzerinden zamlar yapılmaya da devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının ardından bekçilere yapılacak zam oranları da belli oldu.

EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 10.293 TL

Yapılan açıklamalara göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL olduğu duyuldu. Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu konuşuldu. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanacak.

Ocak 2022'de zamlı bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL

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SON DAKİKA: Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu - Son Dakika
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