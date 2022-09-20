Araştırmaya göre, Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli - Son Dakika
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Araştırmaya göre, Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli

20.09.2022 18:12
Araştırmaya göre, Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli

Belçika'da yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 64'ü fazlasının elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu.

Belçika'da yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 64'ü fazlasının elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu.

Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.

Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.

Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti.

Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uyguluyor. Ülkede doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 avro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına, kalorifer yakıtı ile ısınanlara 300 avro destek sağlanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araştırmaya göre, Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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