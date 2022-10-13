Belçikalılar ısınmak için odun ve pelete yöneldi - Son Dakika
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Belçikalılar ısınmak için odun ve pelete yöneldi

13.10.2022 12:10
Belçikalılar ısınmak için odun ve pelete yöneldi

Belçikalılar, enerji krizi nedeniyle kış aylarında ısınmak için sobalarını kurarak odun ve pelet yakıtına yöneliyor.

Belçikalılar, enerji krizi nedeniyle kış aylarında ısınmak için sobalarını kurarak odun ve pelet yakıtına yöneliyor.

Belçika basınına göre, Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması, vatandaşların ısınma tercihlerini değiştirmelerine neden oluyor.

Yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle bir çok Belçikalı kaloriferleri açmaya alternatif olarak sobalarını kurarak kışa hazırlık yapıyor.

Bu nedenle Belçika'da odun ve pelete talep hızla yükseliyor. Talep artışı bu ürünlerin fiyatlarını da hızla artırıyor.

Geçen yıl bu dönemde 80 avro seviyesinde olan odunun metreküp fiyatı 150 avroya ulaştı. Böylece odun fiyatları bir yılda yüzde 90'a yakın artmış oldu.

Pelet fiyatlarındaki artış odunu da geride bıraktı. 15 kilogramlık pelet yakıt fiyatı 4,2 avrodan 12 avro seviyesine çıktı. Böylece pelet fiyatları 1 yılda yaklaşık 3 katına yükseldi.

Öte yandan, Belçika'da elektrik ve gaz faturaları son 6 ayda 2 kattan fazla artış gösterdi.

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşme yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçikalılar ısınmak için odun ve pelete yöneldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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