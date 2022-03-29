Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor

29.03.2022 12:10
Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor

Belçika'da son dönemde hızla artan elektrik faturaları nedeniyle daha önce yüksek olan nükleer santrallerin kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 9'a geriledi.

Belçika'da son dönemde hızla artan elektrik faturaları nedeniyle daha önce yüksek olan nükleer santrallerin kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 9'a geriledi.

Belçika'da halkın nükleer santrallere ilişkin görüşünü tespit etmeye yönelik 2 bin 614 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Buna göre, son dönemde enerji fiyatlarının hızla yükselmesi ülkede nükleer santrallere destek verenlerin oranını yükseltti.

Belçika'da nükleer santrallerin derhal kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 9'a geriledi.

Söz konusu oran 3 ay önce yapılan benzer çalışmada yüzde 15 seviyesindeydi.

Nükleer santrallerin kapatılmasını isteyenlerin oranı ülkenin Başkent Brüksel Bölgesi'nde yüzde 14, Valonya Bölgesi'nde yüzde 12 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 7 oldu.

Ülkede yeni küçük nükleer reaktörler inşa edilmesine destek de son dönemde artış gösteren doğal gaz fiyatlarının yükselmesiyle artan elektrik faturaları nedeniyle arttı.

Yeni reaktör inşasına destek verenlerin oranı 3 ay önce yüzde 33 seviyesindeyken son ankette bu oran yüzde 43'e tırmandı.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan maliyetler sonucunda nükleer santrallerin kapatılmasına ilişkin politikaların değişmesine neden oldu.

Belçika, iki hafta önce enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Son karar doğrultusunda ülkenin 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak. Bu reaktörler 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.

YORUMLAR
500
EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika Kazakistan, 2022'de 22,3 bin ton uranyum üretecek Kazakistan, 2022'de 22,3 bin ton uranyum üretecek

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Nükleer, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Belçikalıların nükleer santrallere desteği artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement