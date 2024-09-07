Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, suya ve toplu ulaşıma zam yapmayacaklarını teyit etti

Ekonomi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2024'te suya ve toplu ulaşıma zam yapmayacakları konusunda verdiği sözü hatırlatarak "Kararımızın arkasındayız" dedi.

Belediye Meclisi'nin Eylül ayı Toplantısı'nda gündem dışı bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Daha önceden söz verdiğimiz gibi suya ve toplu ulaşıma zam yapmıyoruz. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla, almış olduğumuz karar gereği su ve toplu taşımaya zam yapıyoruz. Sunulan hizmetlerde içme suyu ve toplu ulaşım hizmetlerinde tarifesi aynı kalacak. Kararımızın arkasındayız. Bu sayede hemşerilerimizin bütçesine büyük bir katkı yapmış oluyoruz. Sözümüzün senet olduğu bir kez daha görülmüş oldu" şeklinde konuştu. - ÇORUM