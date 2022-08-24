Belediye işçileri yüzde 80'lik zamı davullu zurnalı kutladı - Son Dakika
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Belediye işçileri yüzde 80'lik zamı davullu zurnalı kutladı

24.08.2022 19:25

Belediye işçileri yüzde 80'lik zamı davullu zurnalı kutladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçileri maaşlarına yapılan yüzde 80 zammı davul ve zurnayla kutladılar.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçileri maaşlarına yapılan yüzde 80 zammı davul ve zurnayla kutladılar.

Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi için tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Elif Köse, Sendika Şube Başkanı Tarık Düzyer, yetkililer ve belediye çalışanları katıldı.

Atılan imzalarla belediye işçilerine yüzde 80 civarında zam yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı, 7 bin 400 TL olacak. İmzaların atılmasının ardından belediye işçileri, verilen zammı davul zurna eşliğinde kutladı.

Belediye şartlarında verebilecekleri en iyi zam oranını verdiklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkındayız. Enflasyon oranı çok yüksek. Aslında verdiğimiz rakamlarında sizler için yeterli olmadığının farkındayım. İnanın belediyenin koşulları iyi olsa çok daha fazlasını hakettiğinizi düşünüyorum. Şu verdiğimizle bir yaranıza merhem olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldığını ifade eden Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Düzyer, görüşmelerde desteğini hissettiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teşekkür etti. - KARABÜK

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Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Yurttaşlara Aşure İkram Etti Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Yurttaşlara Aşure İkram Etti
Kaynak: İHA

Belediye İş Sendikası, Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediye işçileri yüzde 80'lik zamı davullu zurnalı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye işçileri yüzde 80'lik zamı davullu zurnalı kutladı - Son Dakika
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