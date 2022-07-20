Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede iş makinalarının bakım ve onarımı belediye bünyesinde yapılırken, yıllık büyük tasarruf sağlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Araç Bakım ve Onarım Atölyesi kuruldu. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölye ile önceki yıllarda şehir dışına gönderilen iş makinalarının bakım ve onarımı artık belediye bünyesinde yapılıyor. Yemyeşil bir Haliliye sloganıyla park ve bahçelerde kullanılan çim biçme traktörü, el biçme makinası, çapa makinası, kesme makinası ve sahada kullanılan motosikletlerin yıllık bakım ve onarımı ustalar tarafından bu atölyede yapılarak, belediye bütçesinden yıllık tasarruf sağlanıyor. Periyodik olarak araç bakım ve onarımlarının yapıldığı atölye ile büyük tasarruf sağlandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliyemizde, Şanlıurfa'mızda tasarrufa önem veriyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde hizmete sunduğumuz atölye ile sahada kullandığımız iş makinalarının bakım, onarım, tamiratı burada yapılıyor. Hem tasarruf tedbirleri hem de aynı zamanda hızlı ve seri bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı çözebilmek adına atölyemizde hummalı bir çalışma devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekiplerimiz, diğer ekiplerimiz gibi aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanabilir parklar, daha güzel parklar hedefiyle Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA