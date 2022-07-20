Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor

20.07.2022 17:49
Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede iş makinalarının bakım ve onarımı belediye bünyesinde yapılırken, yıllık büyük tasarruf sağlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede iş makinalarının bakım ve onarımı belediye bünyesinde yapılırken, yıllık büyük tasarruf sağlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Araç Bakım ve Onarım Atölyesi kuruldu. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölye ile önceki yıllarda şehir dışına gönderilen iş makinalarının bakım ve onarımı artık belediye bünyesinde yapılıyor. Yemyeşil bir Haliliye sloganıyla park ve bahçelerde kullanılan çim biçme traktörü, el biçme makinası, çapa makinası, kesme makinası ve sahada kullanılan motosikletlerin yıllık bakım ve onarımı ustalar tarafından bu atölyede yapılarak, belediye bütçesinden yıllık tasarruf sağlanıyor. Periyodik olarak araç bakım ve onarımlarının yapıldığı atölye ile büyük tasarruf sağlandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliyemizde, Şanlıurfa'mızda tasarrufa önem veriyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde hizmete sunduğumuz atölye ile sahada kullandığımız iş makinalarının bakım, onarım, tamiratı burada yapılıyor. Hem tasarruf tedbirleri hem de aynı zamanda hızlı ve seri bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı çözebilmek adına atölyemizde hummalı bir çalışma devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekiplerimiz, diğer ekiplerimiz gibi aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanabilir parklar, daha güzel parklar hedefiyle Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:56:36. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement