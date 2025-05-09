Mobilya devi için nefes kesen ihale! Fiyat 570 kez arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya devi için nefes kesen ihale! Fiyat 570 kez arttı

Mobilya devi için nefes kesen ihale! Fiyat 570 kez arttı

Bellona'nın satış ihalesinde eşine az rastlanan bir pazarlık yaşandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ihale sürecinde fiyatın tam 570 kez artırıldığı ortaya çıktı.

09.05.2025 10:51
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Mobilya sektörünün köklü markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından dün düzenlenen satış ihalesinde büyük ilgi gördü. İki yatırımcının yoğun rekabetine sahne olan süreçte, başlangıç fiyatının bir milyar lira üzerine çıkılarak en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL seviyesine ulaştı. İhale, rekabetin şiddetini yansıtan 570 teklif artışıyla bir saatten uzun sürede sonuçlandı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

İhale, bağımsız değerleme kuruluşunun belirlediği 7 milyar TL muhammen bedel üzerinden açıldı. Ancak süreç, bu değerin yatırımcılar açısından yalnızca bir başlangıç noktası olduğunu kanıtladı. TMSF'nin açıklamasına göre, iki katılımcının karşılıklı hamleleriyle fiyat tam 570 kez artırıldı. Bu, sadece maddi bir çekişme değil, aynı zamanda Bellona'nın marka değeri ve sektör potansiyeline olan güvenin göstergesi olarak yorumlanıyor.

SONUÇ REKABET KURUMU'NA BİLDİRİLDİ

İhalenin teknik olarak ilk aşaması tamamlandı. Şimdi süreç, Rekabet Kurumu'nun onayına sunulacak. Yasal onayların alınmasının ardından satış işlemi resmen tamamlanacak. Bu adım, Türkiye'deki önemli sanayi ve tüketim markalarının yeniden yapılandırılma sürecinde geldiği noktayı da ortaya koyuyor.

Ekonomi Türkiye, İş Dünyası, Bellona, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya devi için nefes kesen ihale! Fiyat 570 kez arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yelloz Kız:
    bu Bellona nın gerçek sahipleri helal etti mi acaba bu haklarını 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mobilya devi için nefes kesen ihale! Fiyat 570 kez arttı - Son Dakika
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