Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı - Son Dakika
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Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı

21.06.2022 00:52
Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına günden güne zam geldi. Buna rağmen Petrol Sanayi Derneği'nin verilerine göre; benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemdeki üst üste zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'yi bulurken, benzinin litre fiyatı ise 28 TL'ye yaklaştı. Buna rağmen yurt içi piyasalarda Mayıs ayında benzin satışları yüzde 57 ve motorin satışları ise yüzde 22 arttı.

BENZİN SATIŞLARI YÜZDE 58 ARTTI

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 metreküp oldu.

MOTORİN SATIŞLARI YÜZDE 22 ARTTI

Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 metreküp seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

2022 YILI VERİLERİ

2022 yılı ocak-mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı - Son Dakika
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