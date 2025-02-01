Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt

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Yakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına yüzde 70 daha ucuz bir alternatif çıktı. Bu yeni yakıtın çevreye de daha az zararlı olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, hem tüketicilerin cebini rahatlatacak hem de çevre kirliliğini azaltacak bir adım olarak görülüyor.

01.02.2025 15:01
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Dünyanın en büyük zeytin üreticilerinden biri olan İspanya, biyoyakıt devrimine öncülük ediyor. Ülke, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 20 ila 25'ini çöpe atılan zeytin çekirdeklerinden sağlıyor.

Evlerin ısınmasından uçak yakıtına kadar pek çok alanda kullanılan bu yöntem, benzine oranla yüzde 70 daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Peki, Türkiye de zeytin çekirdeklerinden enerji üretebilir mi? Milliyet'te yer alan haberde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, bu soruya cevap verdi.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ GEELCEĞİN YAKITI MI OLACAK?

İspanya, yıllık 8 milyon 256 bin tonluk zeytin üretimiyle dünya lideri konumunda. Ülkede her yıl neredeyse 6 milyon ton yakıt tüketiliyor ve bu ihtiyacın önemli bir kısmı biyoyakıtlardan sağlanıyor. Zeytin çekirdeği, biyoyakıt üretiminde kritik bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Zeytin çekirdekleri, meyvenin ağırlığının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve bu da her yıl 206 bin ton zeytin çekirdeği anlamına geliyor. İspanya'nın biyoyakıt tüketimi 2022'de yaklaşık 1,45 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı. Bu miktar, biyoyakıtın ülkedeki enerji ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

ISITMA İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Biyoyakıt üretiminde yenilikçi çözümler geliştiren İspanya, zeytin çekirdeklerinden elde edilen yakıtları ev ısıtma sistemlerinde ve jet motorlarında kullanmaya başladı. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alternatif çözümler geliştiren ülke, 2022'nin sonunda zeytin çekirdeğinden üretilen uçak yakıtını piyasaya sundu.

Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Zeytin çekirdeklerinden üretilen sıvı yakıt, benzin ve dizel yakıta kıyasla yüzde 70'e kadar tasarruf sağlıyor. Ancak toplama maliyetleri, ileri teknoloji gereksinimi ve kuraklık nedeniyle yaşanan zeytin üretimindeki dalgalanmalar gibi dezavantajları da bulunuyor. Türkiye'nin yıllık 3 milyon 750 bin ton zeytin üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Kocaarslan, biyoyakıt üretiminin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

İspanya, 30'dan fazla biyokütle firmasıyla zeytin çekirdeğinden biyoyakıt üretiminde öncü konumda. Peki Türkiye de benzer bir adım atabilir mi? Kocaarslan'a göre, Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde biyokütle enerji tesisleri kurulursa, bu sistem uygulanabilir.

Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seyfi null:
    bu ülkede olumlu birşey beklemek yazın kar yagmasıni beklemek gibi olur yani onada el atarlar hemen 8 1 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Hiç merak etmeyin bizimkiler onada Ötv Stv htv KDV ztv dtv döşerler . 3 0 Yanıtla
  • 343734:
    tşş geçiyolar 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne yani geçirmişler olmuş ferhat gibi 0 0 Yanıtla
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