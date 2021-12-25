Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı

Bereket Sigorta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesinde Yeşil Poliçe ürününü anlattı.

Bereket Sigorta'nın açıklamasına göre, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirveye ana sponsor olan ve etkinlikte stantla yer alan şirket, katılımcılara firma ve ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, sigorta sistemini, startını verdikleri "Yeşil Poliçe" ile tanıştıracaklarını bildirdi.

Doğal felaketlerin son yıllarda en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Güngör, küresel sigortacılık sektörünün en çok hasarı 2020'de ödediğini aktardı.

Güngör, "Küresel olarak 202 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanırken sigorta sektörü bu tutarın 89 milyar dolarlık kısmını karşıladı. İklim krizi gelişmiş ya da gelişmemiş ülke olsun dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İklim risklerinden, dijitalleşmenin sonucu ortaya çıkan siber güvenlik tehlikelerinden, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan bahseden Güngör, doğal afetlere doğrudan maruz kalan tarım sektörünün en önemli güvencesinin sigorta olduğunu anlattı.

Güngör, "Sigorta sektörü 2021'de fırtına, orman yangınları, kuraklık, sel felaketi, dolu ve don hasarı için toplamda 2,2 milyar TL hasar ödemesi yaptı." bilgisini verdi.

Tek sorunun kuraklık olmadığını, bitkisel üretimin olumsuz etkilendiğini, buna bağlı olarak hayvancılığın ve ekolojik dengenin bozulduğunu vurgulayan Güngör, dünya genelinde yaşanan bu sorunun önlenmesi ya da etkilerinin azaltılması için sadece bilim insanlarının değil tüketiciden üreticiye, kamudan, sivil toplum kuruluşlarına kadar toplum genelinde bir bilinçlenme gerektiğinin altını çizdi.

"Yeşil Poliçe'yi sigorta sektörüne kazandıracağız"

Bereket Sigorta Genel Müdürü Güngör, iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlere karşı sigortalanmanın önemine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bereket Sigorta olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi gündemimize aldık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum sağlanması amacıyla oluşturulan Eylem Planı'nda detaylı bir şekilde yer verilen yeşil ve döngüsel bir ekonomiyle yeşil finansman hedeflerine katkı sunabilmek amacıyla 'Yeşil Poliçe' çalışmalarına başladık. İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemsiyoruz. Bu yatırımlar, iklim değişikliğine bağlı finansal dayanıklılığı artıracak ve sigorta risklerini teminat altına alacak Yeşil Poliçe'yi sigorta sektörüne kazandıracağız. Hidroelektrikten güneşe rüzgardan jeotermal enerji santrallerine kadar geniş bir yelpazede teminat sunarken uygun ödeme koşullarıyla bu yatırımlara destek vereceğiz."