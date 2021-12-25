Üye Girişi
Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı - Son Dakika

Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı

25.12.2021 11:50
Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı

Bereket Sigorta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesinde Yeşil Poliçe ürününü anlattı.

Bereket Sigorta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesinde Yeşil Poliçe ürününü anlattı.

Bereket Sigorta'nın açıklamasına göre, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirveye ana sponsor olan ve etkinlikte stantla yer alan şirket, katılımcılara firma ve ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, sigorta sistemini, startını verdikleri "Yeşil Poliçe" ile tanıştıracaklarını bildirdi.

Doğal felaketlerin son yıllarda en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Güngör, küresel sigortacılık sektörünün en çok hasarı 2020'de ödediğini aktardı.

Güngör, "Küresel olarak 202 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanırken sigorta sektörü bu tutarın 89 milyar dolarlık kısmını karşıladı. İklim krizi gelişmiş ya da gelişmemiş ülke olsun dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İklim risklerinden, dijitalleşmenin sonucu ortaya çıkan siber güvenlik tehlikelerinden, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan bahseden Güngör, doğal afetlere doğrudan maruz kalan tarım sektörünün en önemli güvencesinin sigorta olduğunu anlattı.

Güngör, "Sigorta sektörü 2021'de fırtına, orman yangınları, kuraklık, sel felaketi, dolu ve don hasarı için toplamda 2,2 milyar TL hasar ödemesi yaptı." bilgisini verdi.

Tek sorunun kuraklık olmadığını, bitkisel üretimin olumsuz etkilendiğini, buna bağlı olarak hayvancılığın ve ekolojik dengenin bozulduğunu vurgulayan Güngör, dünya genelinde yaşanan bu sorunun önlenmesi ya da etkilerinin azaltılması için sadece bilim insanlarının değil tüketiciden üreticiye, kamudan, sivil toplum kuruluşlarına kadar toplum genelinde bir bilinçlenme gerektiğinin altını çizdi.

"Yeşil Poliçe'yi sigorta sektörüne kazandıracağız"

Bereket Sigorta Genel Müdürü Güngör, iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlere karşı sigortalanmanın önemine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bereket Sigorta olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi gündemimize aldık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum sağlanması amacıyla oluşturulan Eylem Planı'nda detaylı bir şekilde yer verilen yeşil ve döngüsel bir ekonomiyle yeşil finansman hedeflerine katkı sunabilmek amacıyla 'Yeşil Poliçe' çalışmalarına başladık. İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemsiyoruz. Bu yatırımlar, iklim değişikliğine bağlı finansal dayanıklılığı artıracak ve sigorta risklerini teminat altına alacak Yeşil Poliçe'yi sigorta sektörüne kazandıracağız. Hidroelektrikten güneşe rüzgardan jeotermal enerji santrallerine kadar geniş bir yelpazede teminat sunarken uygun ödeme koşullarıyla bu yatırımlara destek vereceğiz."

YORUMLAR
500

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sigorta, Poliçe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
11:52
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
11:12
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bereket Sigorta MÜSİAD Vizyoner'21'de Yeşil Poliçe ile yerini aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement