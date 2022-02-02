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Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı projesinde yer aldı - Son Dakika

Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı projesinde yer aldı

02.02.2022 10:25
Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı projesinde yer aldı

Toplum sağlığı için üreten ve çalışan Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tam bağımsız savunma sanayii vizyonu ile başlatılan 2021 Ar-Ge projelerinden bir tanesinde yer aldı.

Toplum sağlığı için üreten ve çalışan Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tam bağımsız savunma sanayii vizyonu ile başlatılan 2021 Ar-Ge projelerinden bir tanesinde yer aldı.

Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan 2021 Ar-Ge projelerinden bir tanesi olan 'Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Dekontaminasyon Maddesi Teknolojisi Geliştirme (DEKON) Projesi'nde yer aldığını açıkladı. Tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğu bilinciyle ilaç firması projeye dahil oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2021 yılında hayata geçirilen 13 yeni Ar-Ge projesi için 27 Ocak'ta Ankara'da bir imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz'in birer konuşma yaptığı törene, SSB yetkilileri ve sektör firmalarından temsilciler katıldı. Tören sırasında tüm projeler için SSB ile ilgili taraflar arasında birer anı kartı imzalandı. Söz konusu projeler, aralarında üniversitelerin ve ana yüklenicilerden firmalara toplam 24 paydaşın olduğu bir oluşum tarafından yürütülüyor.

Verilen bilgiye göre Berko İlaç, SSB, TÜBİTAK MAM ve Sun Tekstil iş birliği ile 'Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Dekontaminasyon Maddesi Teknolojisi Geliştirme (DEKON) Projesi' kapsamında kimyasal/biyolojik savaş ajanlarına ve zehirli endüstriyel kimyasallara karşı reaktif dekontaminasyon malzemelerinin geliştirilmesi ve bu malzemelerin toz, sıvı, ped/mendil ve krem/losyon olmak üzere 4 farklı formülasyonu milli imkanlar ile geliştirilecek ve üretilecek. - İSTANBUL

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Araştırma Geliştirme, Kimyasal, Savaş, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berko İlaç, Savunma Sanayii Başkanlığı projesinde yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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