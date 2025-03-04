Berlin Turizm Fuarı Ziyaretçilere Açıldı

Ekonomi

Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB), "Değişimin gücü burada başlıyor" temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Her yıl mart ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen ITB Berlin, bu yıl 6 Mart'ta kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen fuarda, bu yıl 170'i aşkın ülkeden 5 bin 800'den fazla firmanın yer alması bekleniyor.

Pazarlama, satış, seyahat teknolojisi, konaklama ve destinasyon yönetimi alanlarındaki güncel eğilimlerin yer alacağı fuarda, operasyonel, teknolojik ve ekolojik zorluklar, düzenlenecek etkinliklerle masaya yatırılacak.

Fuarda 17 farklı alanda düzenlenecek 200'den fazla oturumlarla küresel turizmin başlıca sıkıntıları, güncel sosyal ve ekonomik gelişmeler, dijital dönüşümün sonuçları ve yapay zekanın etkisi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir stratejiler gibi zorluklar tartışılacak.

Popüler seyahat destinasyonları ve turizmdeki en son yeniliklere ek olarak fuarda, dünyada turizm endüstrisinin nasıl sürekli değiştiği ve yeni koşullara sürekli olarak uyum sağlaması gerekliği de masaya yatırılacak.

Türk turizmciler fuarda

Türkiye, fuarda 44'ü milli katılım olmak üzere toplamda 137 firma ile temsil ediliyor.

Turizmciler, Türkiye'nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye'yi anlatıyor.

Türk turizm sektöründen otel ve seyahat acenteleri gibi temsilciler de yenilikleri ve trendleri sergilemek için fuarda yerini aldı.

2025'e ilişkin projeksiyonlarda Türkiye'ye Almanya'dan gelecek turist sayısında artış beklenmesi dikkati çekerken, turizmcilerin fuardaki faaliyetlerinin Türkiye'nin bu yılki 65 milyon turist hedefine katkı yapması öngörülüyor.

Bu arada, fuarın bu yılki konuk ülkesi Arnavutluk oldu.

Fuarı, geçen yıl 170 ülkeden yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.