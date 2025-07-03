BES Fonları 1,4 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

BES Fonları 1,4 Trilyon Liraya Ulaştı

03.07.2025 12:24
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Katılım Emeklilik, BES fon büyüklüğünü 2025'in ilk yarısında %26 artırarak 1,4 trilyon lira yaptı.

Katılım Emeklilik Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı fonlarının toplam tutarı 2025'in ilk altı ayında yüzde 26'nın üzerinde artışla 1,4 trilyon liraya yaklaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk yarısında sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen Katılım Emeklilik, fon büyüklüğünü ve katılımcı sayısını önemli ölçüde artırdı. Belirsizliklerin hakim olduğu bu dönemde, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri güvenli liman olarak BES'e yönelince sektör büyüme trendini sürdürdü.

Buna göre, yılın ilk yarısında BES katılımcı fonlarının toplam tutarı yüzde 26'nın üzerinde artışla ortalama 1,4 trilyon lira oldu. Aynı dönemde yaklaşık 850 bin yeni katılımcı sisteme dahil oldu, toplam katılımcı sayısı 9,5 milyona, sözleşme sayısı ise 12,1 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şirketin katılımcı fon büyüklüğünü yüzde 31 artırarak 42,9 milyar liraya ulaştırdığını, BES sözleşme sayısının ise 1 milyon 330 bine çıktığını belirtti.

Faizsiz finans prensiplerine uygun fon seçeneklerinin bu dönemde de ilgi gördüğünü kaydeden Sincek, "Katılımcılar hem ekonomik anlamda hem de değerlerine uygun şekilde birikim yapma arayışında BES'i tercih ediyor. Biz de bu güvene layık olmak için dijitalleşme ve müşteri deneyimi tarafında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

18 yaş altı katılımcılarda yüzde 10'un üzerinde pazar payı

Sincek, vatandaşların tasarrufa olan ilgisinin her geçen gün artarken, BES'in sunduğu uzun vadeli güven ve devlet katkısı gibi avantajlar sayesinde sistemin büyümeye devam ettiğini aktardı.

Belirsizliklerin arttığı dönemlerde bireylerin güvenli ve sürdürülebilir yatırım araçlarına yöneldiğini kaydeden Sincek, "BES, ekonomik dalgalanmalardan bağımsız bir şekilde uzun vadeli birikim yapma imkanı sunarak öne çıkıyor. Devlet katkısıyla desteklenen yapısı ve şeffaf işleyişiyle vatandaşlarımız için güçlü bir alternatif oluşturuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Sincek, özellikle 18 yaş altı katılımcı sayısındaki artışa dikkati çekerek, çocukların finansal geleceğine yapılan yatırımın önemini vurguladı.

Bu gruptaki BES katılımcı sayısının 1,7 milyonu aşmasında Katılım Emeklilik olarak önemli bir payları olduğunu ifade eden Sincek, "Bu alanda 175 bin katılımcı ile pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde ettik. Özellikle 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri olduk. Sunduğumuz faizsiz fon seçenekleri ve yaşa özel avantaj paketleriyle ailelerin birikim tercihinde öne çıkıyoruz." bilgisini paylaştı.

Özellikle yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve küresel belirsizliklerin bireyleri daha temkinli ve uzun vadeli finansal planlamalara yönlendirdiğine değinen Sincek, 2025'in ikinci yarısında da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin büyüme ivmesini koruyacağını öngördüklerini belirtti.

Sincek, "BES gibi düzenli ve disiplinli birikim imkanı sunan sistemlere olan ilgiyi artırıyor. Yılın ilk çeyreğindeki verilere baktığımızda hem gönüllü BES'te hem de otomatik katılım sisteminde katılımcı sayılarında istikrarlı bir artış söz konusu. Bu eğilimin yılın devamında da sürmesi halinde, gönüllü BES'te yıl sonuna kadar katılımcı sayısının 10 milyon seviyesini aşması kuvvetle muhtemel görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Artık sadece birikim yapmak değil, bu birikimi bilinçli ve güvenli bir sistemde değerlendirmek ön planda"

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, BES fonlarının istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini aktaran Sincek, yıl sonu itibarıyla devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon lirayı aşmasının beklendiğini ifade etti.

Sincek, Katılım Emeklilik olarak sundukları 19 adet bireysel emeklilik fonuyla, faizsiz bireysel emeklilik planı sunan şirketler arasında en geniş fon tercih imkanını sağlayan şirket olduklarını vurgulayarak, sektörde çeşitliliği artırırken yeni fonlarla katılımcıların farklı ihtiyaç ve beklentilerine de uygun çözümler sunduklarını kaydetti.

Bireylerin tasarruf alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüm yaşandığına değinen Sincek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık sadece birikim yapmak değil, bu birikimi bilinçli ve güvenli bir sistemde değerlendirmek ön planda. BES de bu ihtiyaca güçlü bir yanıt sunuyor. Bu tablo, sektörün önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine ve finansal okuryazarlıkla birlikte katılımın daha da artacağına işaret ediyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BES Fonları 1,4 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika

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