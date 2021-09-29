En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057435 -3,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059409 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034818 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089953 -0,89 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016297 -0,84 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031054 -0,73 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009696 -0,73 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066385 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055055 -0,63 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039990 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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