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En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

29.09.2021 15:22
En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057435-3,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059409-1,10
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034818-0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,089953-0,89
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016297-0,84
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031054-0,73
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009696-0,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066385-0,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,055055-0,63
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039990-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Altın, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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