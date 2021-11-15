Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 1,57 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,020932 2,86 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,068834 1,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,065896 1,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,062284 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,062007 1,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,064598 1,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,038663 1,57 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019554 1,55 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,063271 1,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,068446 1,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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