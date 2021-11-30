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En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran BES fonları

30.11.2021 15:24
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 5,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 4,51 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 5,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 4,51 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0867726,83
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0906035,35
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1434144,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0768804,39
NN Hay. Em. Altın EYF0,0476764,39
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0847404,39
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0794414,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0765434,38
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0240684,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0777844,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Togo Cumhuriyeti, Anadolu Hayat, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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