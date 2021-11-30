Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 5,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 4,51 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,086772
|6,83
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,090603
|5,35
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,143414
|4,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,076880
|4,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,047676
|4,39
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,084740
|4,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,079441
|4,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,076543
|4,38
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024068
|4,34
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,077784
|4,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi